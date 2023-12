Natale, per Confcommercio sale la spesa per i regali: 186 euro a testa

In Italia 43 milioni di persone faranno regali per il Natale 2023 con una spesa media di 186 euro a testa, in crescita rispetto ai 165 euro dello scorso anno (in termini reali, al netto dell'inflazione). La spesa complessiva, secondo l'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio, raggiungerà 8 miliardi di euro