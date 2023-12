Settimana bianca, quali sono le mete più economiche per Altroconsumo

L’associazione dei consumatori ha analizzato i costi di sette note mete sciistiche per un’ipotetica settimana bianca dal 30 dicembre al 6 gennaio: la più economica è risultata essere Tarvisio, mentre quella più cara Cortina d’Ampezzo. Ad aumentare in misura maggiore in tutte le località sono i costi della sistemazione, in particolare dei bed&breakfast, e quelli degli skipass