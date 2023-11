Stretta sulle pensioni dei dipendenti pubblici: cosa cambia dal 2024

Il governo dopo il confronto con i sindacati ha aperto ad alcune modifiche all’articolo 33 della Manovra, che prevede a partire dal 2024 un ricalcolo degli assegni per sanitari, enti locali, insegnanti d’asilo ed elementari parificate e personale degli uffici giudiziari. Sul tavolo la tutela per chi raggiunge i requisiti di vecchiaia e la garanzia che non ci sia penalizzazione per chi raggiunge al 31 dicembre 2023 i requisiti attualmente previsti. Allo studio un meccanismo ad hoc per il comparto sanità