Vertice in mattinata tra esecutivo e Cgil, Cisl e Uil dopo le manifestazioni di piazza dei giorni scorsi. Sul tavolo la questione degli operatori sanitari e degli statali. Intanto sullo sciopero del 15 dicembre il ministro ai Trasporti Matteo Salvini dice: "Farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi" ascolta articolo

Nella mattinata di oggi, 28 novembre, va in scena a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sulla Manovra dopo le manifestazioni di piazza dei giorni scorsi (FOTO). Il tema principale del vertice sarà quello delle pensioni. Mentre la Cisl torna a chiedere di ritirare l'articolo 33 che taglia i rendimenti delle pensioni di statali e medici, la Cgil insieme alla Uil parla di una "legge di Bilancio sbagliata" e da cambiare (PENSIONI, IN DUE ANNI TAGLI DI 2MILA EURO).

Le pensioni dei sanitari L'orientamento del governo, come affermato anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è quello di rivedere la norma sulle pensioni, in particolare sui sanitari. "In ogni caso faremo in modo che non subisca nessun tipo di penalizzazione chi accede alla pensione di vecchiaia e chi ha una elevata anzianità contributiva", ha detto la premier. Altrimenti, spiega il segretario della Cisl Luigi Sbarra, c'è il rischio di alimentare una fuga dal lavoro davanti alla scure che scatterebbe da gennaio 2024.

Le proteste dei sindacati Seppur divisi, tutti i sindacati hanno protestato per l'intero impianto o per alcune parti della Manovra. "Bisogna togliere le ombre sulle pensioni", ha detto Sbarra, che con il suo sindacato è sceso in piazza il 25 novembre per dire no alla stretta sulle pensioni dei medici. Bocciatura totale sulla Manovra, invece, per Maurizio Landini della Cgil e per Pierpaolo Bombadieri della Uil, che hanno anche difeso il diritto di sciopero e hanno impugnato il provvedimento di precettazione della mobilitazione del 15 dicembre. leggi anche Trasporti, i sindacati spostano lo sciopero al 15 dicembre

Salvini: "Sciopero? Farò di tutto per ridurre i disagi" Proprio sullo sciopero dei mezzi pubblici rinviato al 15 dicembre resta infuocato lo scontro tra sindacati e governo, con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini che è tornato sulla questione a margine di un convegno a Milano: "Continuerò a garantire il diritto allo sciopero perché la Costituzione lo prevede, però penso all'altro sciopero annunciato per venerdì 15 dicembre sotto Natale. Farò tutto quello che la legge mi permette per ridurre al minimo i disagi". Il vicepremier ha poi incalzato: "Se qualcuno pensa di lasciare a piedi 20 milioni di italiani per rivendicazioni spesso politiche e non sindacali, farà tutto quanto la legge mi permette". Alla domanda se si va ancora verso la precettazione, Salvini ha risposto: "Una cosa alla volta. Intanto sono contento che questo lunedì si possa viaggiare". leggi anche Sciopero 15 dicembre, Salvini: "Farò tutto quanto la legge permette"