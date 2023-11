Concorso docenti 2023 scuola primaria e secondaria: i decreti

Requisiti

Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso di una laurea coerente con la classe di concorso oggetto del bando oltre all’abilitazione per la specifica classe di concorso. Se non si fosse in possesso di questo requisito sono necessari tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure una laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso più 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Domanda

Se il candidato rientra nelle categorie sopra indicate, potrà scegliere una regione in cui la classe di concorso è bandita: per la scuola secondaria si può concorrere per massimo quattro procedure, una classe di concorso della secondaria di primo grado, una classe di concorso della secondaria di II grado, sostegno primo grado + sostegno II grado. Una volta pubblicato il bando sul Portale Unico del Reclutamento ci saranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda.