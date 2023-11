Il gas scivola sotto i 40 euro, l'inverno fa meno paura

Economia

È vicina la scadenza del mercato tutelato di luce e gas, destinato a chiudersi nei primi mesi del 2024. Tuttavia secondo i dati Arera relativi a coloro che sono già passati al mercato libero, i costi sono decisamente maggiori sia che si opti per il prezzo fisso che per quello variabile. Un dato in decisa controtendenza rispetto agli anni passati, quando si registrava un risparmio anche del 30 per cento. Di questo si è parlato nella puntata del 28 novembre di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24