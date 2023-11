Pnrr, via libera della Commissione Ue alla quarta rata per l'Italia

L'Italia aveva presentato domanda a settembre, in seguito al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi necessari per la concessione della quarta rata. "La Commissione ha valutato attentamente queste informazioni prima di presentare la sua valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento", ha spiegato l'esecutivo Ue ascolta articolo

Arriva il via libera dell'Unione Europea alla quarta rata del Pnrr all'Italia. La Commissione ha infatti approvato una valutazione preliminare positiva della quarta richiesta di pagamento del nostro Paese per 16,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti nell'ambito del Recovery Plan. Lo ha annunciato proprio l'esecutivo Ue.

Parere positivo della Commissione La richiesta di pagamento della quarta tranche era stata presentata il 22 settembre 2023, dopo il conseguimento da parte dell’Italia di 21 traguardi e sette obiettivi stabiliti nella decisione di esecuzione del Consiglio. Come ha spiegato la Commissione, tali traguardi e obiettivi riguardano una serie di riforme trasformative in settori strategici fondamentali quali la giustizia penale e civile, il pubblico impiego, gli appalti pubblici, l'assistenza per le persone anziane e l'assistenza a lungo termine. "Le autorità italiane - ha evidenziato l'Esecutivo Ue - hanno corredato la richiesta di elementi dettagliati ed esaurienti a dimostrazione del conseguimento dei 28 traguardi e obiettivi. La Commissione ha valutato attentamente queste informazioni prima di presentare la sua valutazione preliminare positiva della richiesta di pagamento". leggi anche Mattarella: “Attuare il Pnrr, è più importante del piano Marshall”

Gli investimenti Gli investimenti compresi in questa richiesta di pagamento riguardano anch'essi un'ampia gamma di settori, quali l'efficienza energetica degli edifici, le infrastrutture per l'idrogeno, l'assistenza all'infanzia, la transizione digitale, la mobilità sostenibile e l'inclusione sociale. Tra questi figurano, ad esempio, l'installazione di infrastrutture di ricarica e il potenziamento del parco ferroviario del trasporto pubblico regionale con treni a emissioni zero. Un investimento riguarda la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Vi sono investimenti per combattere la povertà educativa nel Sud e per aumentare l'offerta di asili nido e scuole materne e di servizi di educazione e cura della prima infanzia. E ancora l’intenzione di aumentare la disponibilità di alloggi economicamente accessibili per gli studenti universitari. approfondimento Pnrr, il governo fa il punto: al lavoro sulla quinta rata

Vice presidente Commissione Ue: "Congratulazioni" "Congratulazioni all'Italia. La Commissione europea approva la quarta richiesta di pagamento nel piano di ripresa volto a promuovere la mobilità sostenibile; riformare gli appalti pubblici, l'amministrazione fiscale e il sistema giudiziario; incoraggiare le donne a entrare nel mercato del lavoro. Questo apre la strada alla prossima erogazione di 16,5 miliardi di euro". Lo scrive su X il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Fitto: "L'Italia è il solo Paese ad aver ottenuto la quarta rata" "Siamo l'unico paese ad aver ottenuto la quarta rata del Pnrr" lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Sud, Coesione e Pnrr in conferenza stampa. "La Germania ha ottenuto la prima la Grecia la terza. E' un segnale importante di un grande lavoro fatto insieme alla Commissione Europea. Abbiamo lavorato intensamente. Mi sento di voler ringraziare tutti quelli che hanno lavorato senza limiti e senza orari per arrivare a questo risultato". Così il ministro Fitto. approfondimento Pnrr Italia, Ue: “Erogata la terza rata per 18,5 miliardi di euro”