Pnrr Italia, Ue: “Erogata la terza rata per 18,5 miliardi di euro”

L'Italia ha ricevuto il pagamento della terza rata nell'ambito del Pnrr pari a 18,5 miliardi di euro. Lo ha confermato la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts, in un incontro con la stampa. Si tratta di "un passo importante nell'attuazione del piano italiano poiché il terzo pagamento comprende riforme e investimenti di ampia portata e di trasformazione", ha riferito. Il piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Italia sarà finanziato “con 191,6 miliardi”, ha aggiunto ancora, segnalando come ad oggi “la commissione ha erogato all'Italia 85,4 miliardi".

Le riforme attuate dall’Italia

Per ricevere il pagamento della terza rata del Recovery sono state attuate, da parte dell’Italia, riforme che "riguardano settori quali la giustizia, l'istruzione e la gestione dell'acqua”, ha sottolineato Nuyts. “Il pagamento comprende investimenti in energie rinnovabili, politiche sociali e digitalizzazione", ha spiegato ancora. Tra i passi significativi, "circa 3000 chilometri di hardware e software per il segnalamento ferroviario che consentirà una maggiore capacità di traffico sull'Alta Velocità e su altre linee ferroviarie e permetterà ai treni merci provenienti da altri Stati membri dell'Uu di circolare in Italia".

Fitto: “Al lavoro senza sosta sulla quarta rata”

Soddisfazione da parte di Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. "Il pagamento della terza rata fa seguito alla valutazione positiva della Commissione sul raggiungimento dei 54 obiettivi e traguardi previsti dal Piano, valutazione poi confermata dagli Stati membri Ue nel Comitato Economico e Finanziario e nel successivo Comitato Rrf", ha detto. "Il pagamento della terza rata è la prova dei grandi progressi fatti nell'attuazione del Pnrr. Con tale pagamento, l'Italia ha ricevuto 85,4 miliardi di euro, corrispondenti a più del 44% del totale del Pnrr. Il pagamento odierno è inoltre il frutto di una stretta e fruttuosa collaborazione con la Commissione europea e il risultato di un lavoro molto impegnativo per raggiungere obiettivi molto complessi relativi a riforme nei settori della concorrenza, della giustizia, dell'amministrazione pubblica e fiscale, nonchè dell'istruzione, del mercato del lavoro e del sistema sanitario”, ha voluto sottolineare il ministro. “Il pagamento riguarda anche investimenti volti a promuovere la transizione digitale e verde e a sostenere la ricerca, l'innovazione e l'istruzione", ha aggiunto in conclusione. Ora "il lavoro sul Pnrr continua senza sosta per ottenere la valutazione positiva sulla richiesta di pagamento della quarta rata e sulla revisione del Piano, incluso il nuovo capitolo REPowerEU".