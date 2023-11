Bollette, come chiedere rimborso dopo la multa ai gestori di energia

L’autorità ha sanzionato Enel, Eni, Acea, Iberdrola, Dolomiti ed Edison per aver modificato in modo unilaterale i contratti con i propri clienti, ritoccando al rialzo le tariffe di luce o gas quando c'era in vigore il decreto Aiuti-bis che lo vietava. Ora cosa bisogna fare per chiedere il risarcimento agli operatori?