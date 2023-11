Bonomi: "In Manovra nulla per la crescita, tolto 1 miliardo a imprese"

Il presidente di Confindustria, in audizione parlamentare, ha precisato di aver definito la Legge di bilancio "ragionevole nella misura in cui concentra le poche risorse disponibili sulla riduzione per il 2024 del cuneo contributivo". Ma ha anche chiarito: "Non mi interessa la minore Ires se io assumo, perché non abbiamo problemi in questo momento di occupazione", anzi "abbiamo mancanza di profili"

Considerando insieme la Legge di bilancio e la Delega fiscale, "siamo nella rarissima occasione dove una Manovra espansiva toglie risorse al sistema produttivo perché toglie l'Ace", 4,6 miliardi, e "siamo in negativo di un miliardo". A dirlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un'audizione parlamentare sulla Legge di bilancio. Su 30 miliardi di misure estensive della Manovra, quasi al 55% sono dedicate ai lavoratori e solo il 9,4% alle imprese, spiega ancora, sottolineando: "Per noi non è più rinviabile aprire un percorso favorevole alla crescita".

"Non mi interessano sgravi per chi assume"

"Non mi interessa la minore Ires se io assumo, perché non abbiamo problemi in questo momento di occupazione", anzi "abbiamo mancanza di profili, mancano 800 mila profili", ha detto ancora Bonomi. Per gli incentivi all'assunzione "ritengo non corretto utilizzare risorse pubbliche, come imprenditore, perché creare posti lavori e assumere è il mio mestiere. Prendere soldi pubblici per fare il mio mestiere non mi piace".