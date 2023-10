Manovra, Bot e Btp fuori dal calcolo dell'Isee: bonus piú accessibili

Nella bozza della finanziaria 2024 è prevista l'esclusione dei titoli di Stato dal compito dell'ISEE, il parametro per accedere a sostegni e aiuti. Secondo una prima lettura del testo, sarebbero tolti dal calcolo tutti i buoni del Tesoro, sia a breve che a lunga scadenza, già comprati o da comprare in futuro. Vediamo meglio.

Dopo il successo dei BTP Valore (35 miliardi raccolti in due emissioni) Palazzo Chigi vuole un Paese sempre meno dipendente dagli investitori stranieri, in particolare banche e grandi fondi esteri, e in definitiva meno esposto a possibili bufere sui mercati internazionali. Le famiglie del Belpaese detengono poco più di un decimo del debito nazionale (il 12%), dato in risalita negli ultimi tempi ma molto lontano da fine anni '90, quando eravamo a un terzo (33%). Del resto, gli italiani hanno circa 1.270 miliardi sui conti correnti, quindi il margine per spostare parte di quei soldi c’è.

A una prima lettura della bozza che sta circolando, sembra che la norma ricomprenda tutti i titoli di Stato , di qualsiasi scadenza, a breve, medio e lungo termine, quindi sia BOT che BTP, spiega a Sky TG24 Antonio Tomassini , avvocato dello studio DLA Piper. Inoltre sembra valere sia per i titoli già acquistati e tenuti nel cassetto che per qualli che saranno comprati in futuro, precisa l'esperto.

È un breve paragrafetto all'interno della manovra: l' art. 39 si intitola “Esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell’Isee”, così si legge nella bozza del testo che circola in queste ore. Testo scarno, che rimanda a leggi precedenti come il testo unico della finanza del 2003, ma dal quale appare chiara la volontà del Governo. Vuole invogliare i piccoli risparmiatori a comprare titoli di stato italiani: tutti i soldi usati a questo scopo verranno detratti dal calcolo dell’ISEE, "l'indicatore della situazione economica equivalente", insomma il parametro usato per l'accesso a bonus e prestazioni sociali. Quindi scendendo sotto certe soglie, si potranno avere alcuni vantaggi; ad esempio, gli aiuti in bolletta o i nuovi sussidi che sostituiscono il Reddito di cittadinanza vengono dati solo sotto certe soglie di ISEE.

Comprare Btp o tenere i soldi in banca? Un confronto

Lasciare i soldi fermi in banca dà la possibilità di usarli immediatamente se servono, mentre smobilizzare soldi investiti in Btp non è così immediato. Ma rende molto meno che investirli in titoli di Stato.

Vero, diversi istituti ora offrono conti che danno interessi sempre più vicini ai BTP decennali, arrivato quasi al 5%; alcuni arrivano fin quasi al 4%, conferma un recente report di Facile.it; ma nella maggior parte dei casi, lasciare i soldi sul conto corrente frutta poco o nulla.

Quanto a tasse, i conti correnti sono più dispendiosi. I BTP godono infatti della tassazione agevolata al 12,5% sulle cedole incassate, i conti correnti quella ordinaria al 26%.

Esempio pratico: se incasso mille euro dalle cedole del BTP me ne resteranno 875, se prendo mille euro dal tasso del conto corrente me ne rimarranno 740, cui vanno tolti i soldi dell’imposta di bollo, che varia a seconda della quantità di denaro in giacenza, ma di fatto ci fa scendere a circa 700 euro.

Pro e contro, i dubbi degli esperti

"L'ISEE serve proprio per quantificare la ricchezza di una persona - spiega Andrea Monticini, economista dell'Università Cattolica di Milano -, e i titoli di Stato posseduti fanno parte a pieno titolo di quella ricchezza: quindi l'esclusione dal conteggio potrebbe minare l'equità dell'ISEE. Pensiamo a una famiglia che ha messo tanti risparmi in Btp e un'altra di pari reddito che invece ha fatto scelte diverse" prosegue il professore, secondo cui potrebbero sorgere due problemi: in primo luogo, la norma potrebbe confliggere col diritto europeo, perchè privilegia i titoli italiani e non vale invece anche per quelli francesi o tedeschi o di altri membri della UE. In secondo luogo, potrebbe spingere le famiglie italiane a esporsi di più ai rischi insiti nell'andamento dei mercati finanziari. I piccoli risparmiatori insomma si "porterebbero in casa" un eventuale calo dei prezzi e quindi dei valori dei titoli di Stato, vedendo i propri risparmi perdere valore.