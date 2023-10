Accordo di fusione tra UniCredit e Alpha Services su Romania e Grecia

UniCredit e Alpha Services and Holdings, controllante al 100% di Alpha Bank, hanno annunciato di aver concluso un accordo vincolante per la creazione di una partnership strategica in Romania e in Grecia. Lo stesso prevede la fusione delle rispettive banche in Romania con la creazione di un istituto che rappresenterà la terza banca del Paese per totale attivi e consolidamento della presenza di UniCredit, mentre Alpha Bank manterrà una quota del 9,9%. In Grecia si svilupperà invece una partnership commerciale per distribuire prodotti di asset management. Il completamento dell'operazione è previsto nel 2024.