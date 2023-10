Statali, aumenti medi in busta paga di circa 170 euro. Le novità

Il ministro della Pa Paolo Zangrillo ha confermato che dei 24 miliardi della Legge di bilancio, "8 sono dedicati alla funzione pubblica". “Stiamo ancora facendo i conti con la Ragioneria, ma ci sarà un incremento medio vicino al 6%”, ha detto. Si tradurrebbe in un aumento in busta paga “intorno ai 170 euro per tutta la Pa”. Inoltre, entro dicembre arriverà un anticipo di circa 900 euro e c’è una spinta sui rinnovi dei contratti