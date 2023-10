Intesa Sanpaolo, cosa cambia per i clienti con trasferimento a Isybank

I clienti interessati dal passaggio a Isybank

Non saranno presenti filiali sul territorio e le operazioni potranno essere svolte solo tramite l'apposita app, come spiega Fanpage che ha interpellato Intesa Sanpaolo. "Isybank è nata per soddisfare le esigenze dei clienti già prevalentemente digitali", ha spiegato la banca al portale di informazione. Sono i correntisti i clienti scelti per il passaggio proprio perché si recano meno di frequente in filiale, esclusi invece gli over 65 e i clienti con giacenze finanziarie superiori a 100.000 euro o che hanno svolto più di 10 operazioni in filiale nell'ultimo anno.