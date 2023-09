Mystery Shopping, Banca d’Italia manda in incognito i proprio agenti

L'ultima strategia della Banca d'Italia: agenti in incognito per verificare l'adeguatezza del servizio bancario. L'operazione scatterà a settembre 2023

La Banca d'Italia svela il suo nuovo "asso nella manica" per proteggere i consumatori bancari. Da settembre, avrà inizio un esperimento di "Mystery Shopping" per verificare la qualità dei servizi bancari. Funzionari sotto copertura si presenteranno negli sportelli bancari per testare competenza, corrispondenza tra domanda e offerta e trasparenza. Un'indagine innovativa, nata dal mondo privato, che trasforma gli agenti in clienti per migliorare il servizio e garantire un sistema finanziario vantaggioso per tutti.