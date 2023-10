Bonus bici, si può richiedere anche a ottobre: ecco cosa c’è da sapere

L’agevolazione ha l’obiettivo di spingere più persone a scegliere una mobilità sostenibile, con benefici per il traffico, la salute e l’ambiente. Nei mesi scorsi era in vigore in diverse regioni, mentre ora possono richiederlo solo i cittadini di 207 comuni. Consiste in un contributo da 500 a 1.000 euro, non superiore al 50% del costo del mezzo. Mentre per chi rottama una vecchia auto si sale a 700 euro per le bici e a 1.400 per le cargo