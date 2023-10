Flat tax, ipotesi 21% e 15% per negozi e uffici con cedolare secca

L'esecutivo starebbe studiando come allargare il meccanismo anche agli immobili commerciali. Così, le persone fisiche che sono proprietarie di uffici o negozi e li danno in affitto a professionisti, artigiani e commercianti pagherebbero il 21%, invece della normale aliquota Irpef (che può arrivare al 43%). La percentuale potrebbe scendere al 15% per le proprietà che si trovano in comuni sotto i 5mila abitanti