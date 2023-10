Spread Btp-Bund chiude a 200 punti, rendimento del decennale al 4,88%

Torna a toccare quota 200 punti basi lo spread tra Btp e Bund, chiudendo in rialzo rispetto ai 194 punti di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale di 3 punti base al 4,88%, in controtendenza rispetto agli altri titoli di Stato europei. Il tasso del Bund tedesco scende di 4 punti base al 2,87%. In calo anche il decennale francese che si attesta al 3,45% (-2 punti base), quello spagnolo al 3,99% (-1 punto) e quello greco al 4,31% (-3 punti).

La Borsa italiana chiude a +0,2%, contrastati i listini europei

Piazza Affari ha chiude in leggero rialzo, recuperando nel finale di una seduta volatile, condizionata dai dati macro deludenti di Germania, Francia e Spagna. L'indice Ftse Mib al termine delle contrattazioni segna +0,20% a 27.490,81 punti. Sul listino in ordine sparso i titoli energetici e finanziari: Prysmian +4,23%, dopo l'annuncio del nuovo piano al 2027 che prevede investimenti nel periodo per 2,7 miliardi di euro, Saipem +4,13%, Tenaris +1,12%, Snam +1,10%, Terna +0,88%. In territorio negativo invece Tim perde il 2,69% nel giorno in cui i vertici di Vivendi incontrano il governo per il dossier relativo alla vendita della rete. Cede terreno anche Mps con -2,27%. Tra gli industriali Pirelli segna -1%, Leonardo -0,91%. Le Borse europee chiudono contrastate: seduta in rialzo per Londra (+0,53%), piatta Parigi (+0,02%), in calo Francoforte (-0,2%)