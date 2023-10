Bonus bollette, si può richiedere anche a ottobre: cosa sapere

Il decreto legge n. 131 del 29 settembre 2023 allunga di altri tre mesi la misura potenziata sulle bollette di luce e gas, che sarà quindi riconosciuta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. A beneficiare dell’agevolazione, applicata direttamente in bolletta, sono i contribuenti con Isee fino a 15.000 euro. La soglia sale in base alla composizione del nucleo familiare