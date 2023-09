Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: le ultime novità

Il governo sta preparando la prossima legge di Bilancio. Poche le risorse ma i pilastri saranno il sostegno dei redditi più bassi e le misure per le famiglie. Si studia il taglio del cuneo fiscale combinato con la rimodulazione delle aliquote Irpef. Possibile un nuovo bonus per gli elettrodomestici. Pensioni: incentivi per chi resta