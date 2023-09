Manovra, dote da 14 miliardi grazie al deficit più alto

Via libera del governo alle nuove stime sui conti pubblici. Rivista al ribasso la crescita economica e alzato il deficit per il 2024, che permetterà di trovare 14 miliardi per finanziare la prossima manovra. La promessa: priorità a misure per aiutare chi ha redditi bassi

I contorni prendono forma con le nuove stime contenute nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef). Si prevede così una crescita nel 2024 meno robusta di quanto formulato in primavera: 1,2 per cento contro 1,5. Rivisto al ribasso anche il Prodotto Interno Lordo di quest’anno: sarà dello 0,8. Il deficit, poi, nel 2023 sfonderà il 5 per cento del Pil a causa – ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti – del Superbonus e degli altri sconti fiscali per le ristrutturazioni.

Le misure in pole position

Come detto, in questo quadro l’Esecutivo aumenta anche l'indebitamente del 2024, trovando così i denari – circa 14 miliardi - per la nuova manovra. Soldi da utilizzare – si promette - per aiuti alle famiglie con figli, sostegni a chi ha redditi medio-bassi e per confermare il taglio del cuneo fiscale, che si traduce in buste paga un po’ più pesanti per i dipendenti. Tra le priorità, poi, il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego per alzare gli stipendi, a partire da quelli della Sanità.