Gas, Eni scopre bacino da 140 miliardi di metri cubi in Indonesia

Per Eni arriva una nuova e importante scoperta di gas a circa 85 km di distanza dalla costa orientale del Kalimantan, in Indonesia. Le stime preliminari dal pozzo Geng North-1 perforato nella licenza North Ganal, indicano volumi complessivi pari a 5 mila miliardi di piedi cubi di gas (circa 140 miliardi di metri cubi) con un contenuto di condensati fino a circa 400 milioni di barili. I dati acquisiti, si legge in una nota del gruppo energetico, permetteranno lo studio delle opzioni per uno sviluppo accelerato.

Il test per stimare la portata del pozzo

Il pozzo, perforato fino ad una profondità di 5.025 metri in 1.947 metri di profondità d'acqua, ha incontrato una colonna a gas di circa 50 metri in arenarie di età miocenica dalle eccellenti proprietà petrofisiche, che sono state oggetto di una intensa campagna di acquisizione dati. Per una completa valutazione della scoperta, spiega la nota, è stata eseguita con successo una prova di produzione che, sebbene limitata dalle capacità delle attrezzature di test, ha permesso di stimare una portata del pozzo pari a 80-100 milioni di piedi cubi/giorno (circa 2,2-2,7 milioni di metri cubi al giorno) e 5000 -6000 barili al giorno di condensati associati.