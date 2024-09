Superbonus, pubblicato il modello per il contributo a fondo perduto

Introduzione

Il documento sarà utilizzabile per chiedere il contributo a fondo perduto per le spese effettuate tra il primo gennaio e il 31 ottobre del 2024 come previsto dal decreto attuativo.

Al momento non è ancora possibile, però, presentare le istanze: sarà l’Agenzia delle Entrate a rendere nota la data di invio. Si sa già, comunque, che il termine ultimo è il 31 ottobre. In caso di errore sarà possibile presentare una nuova istanza