Alle 8 di domenica nuovo click day mensile per chi vuole vedersi riconosciuto il contributo per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali o interregionali: il Consiglio dei ministri ha incrementato di 12 milioni di euro il fondo destinato al bonus trasporti, ma le risorse restano comunque esigue e non sufficienti per soddisfare tutte le richieste. In Parlamento già si parla di un rifinanziamento della misura per tutto il 2024