Stipendio sindaci in Italia, fino a 14 mila euro lordi al mese

Tra pochi mesi scatta l’aumento permanente dello stipendio per i sindaci, come deciso dalla legge di bilancio 2022 del governo Draghi. In particolare da gennaio del prossimo anno è previsto un incremento degli emolumenti pari al 100 per cento per i sindaci metropolitani (pari a 13.800 euro lordi mensili); dell’80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti (pari a 11.040 euro lordi mensili); del 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti (pari a 9.660 euro lordi mensili) e del 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (pari a 6.210 euro lordi mensili).