I progetti candidati, della durata minima di un anno, dovranno quindi proporre soluzioni efficaci e sostenibili, in grado di generare un impatto concreto e duraturo nelle comunità coinvolte. Il Bando 2025 snellisce il processo di selezione con una nuova modalità di candidatura, strutturata in due fasi. Il focus si sposta sull'idea progettuale e sull’impatto atteso, snellisce l'iter burocratico e pone al centro la concretezza dei progetti ascolta articolo

In un contesto di emergenze e crisi globali che accentuano le disuguaglianze sociali, OTB Foundation annuncia la quarta edizione di "Brave Actions for a Better World". L'organizzazione non profit del Gruppo OTB – Only The Brave è attiva dal 2006 e ha sostenuto già oltre 380 progetti di sviluppo sociale a livello globale, creando un impatto positivo e duraturo per circa 380.000 persone. La sua mission è rispondere tempestivamente alle emergenze e migliorare la vita delle persone in modo sostenibile, garantendo pari opportunità a tutti.

Contributo a fondo perduto di 200mila euro La quarta edizione di Brave Actions for a Better World si distingue per un ampliamento della platea dei beneficiari. Per la prima volta, il bando che mette a disposizione un contributo a fondo perduto di 200mila euro sarà accessibile anche alle organizzazioni non profit con sede in USA e Regno Unito, oltre che in Italia. Questa decisione assume particolare significato a fronte dei recenti tagli agli aiuti internazionali: il governo britannico ha infatti ridotto drasticamente i fondi destinati ai Paesi poveri, mentre negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha sospeso il 67% delle attività delle ONG a livello globale. In un momento storico in cui il supporto ai più fragili viene ridimensionato, OTB Foundation si fa promotrice di un'azione concreta per garantire inclusione e creare opportunità.