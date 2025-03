Partite Iva, ecco cosa sapere sui contributi da pagare nel 2025

Per quel che riguarda i contributi Inps relativi ai professionisti senza cassa e quindi iscritti alla Gestione separata Inps, occorre versare un contributo variabile e in percentuale, ma se non si guadagna nulla non occorrerà pagare nulla. La recente circolare numero 27 del 30 gennaio 2025 dell'Inps ha specificato quali sono le aliquote contributive:

25 per cento , aliquota contributiva Ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti);

, aliquota contributiva (invalidità, vecchiaia, superstiti); 0,72 per cento per la tutela relativa alla maternità , agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale;

per la tutela relativa alla , agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale; 0,35 per cento per il finanziamento dell’Iscro (l’indennità straordinaria di continuità e operativa)