Il Lotto sarà messo all'asta da governo per finanziare Legge Bilancio

Il gioco del Lotto va all’asta per finanziare la Legge di Bilancio. La premier Giorgia Meloni - si legge su Il Messaggero - avrebbe deciso di anticipare già al 2024 l’asta per l’affidamento della raccolta del gioco oggi in mano al gruppo Igt tramite la controllata Lottoitalia. L'obiettivo del governo è quello di incassare di più dell’asta effettuata sette anni fa per vendere un gioco che, in termini di raccolta, fa incassare fino a 8 miliardi l’anno. Si va dunque verso una gara da 800 milioni di euro e una concessione che scadrà a novembre del 2025. La gara del Lotto dovrebbe permettere allo Stato di incassare già il prossimo anno almeno metà della cifra, dunque almeno 400 milioni, mentre l’altra metà dovrebbe essere versata nel 2025. A fare domanda per la raccolta online potrebbero arrivare tra i 30 e i 40 operatori (incasso massimo di 240 milioni).