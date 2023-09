Dl asset, governo riscrive norma su caro-voli: salta tetto ai prezzi

Con un emendamento l’esecutivo elimina il tetto ai prezzi (200% del costo medio). Inoltre, per limitare l'utilizzo degli algoritmi, affida più poteri all'Autorità: verificherà l'eventuale iniquità del prezzo della compagnia aerea, in base ai principi di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza

Il governo, dopo le polemiche, ha deciso di riscrivere la norma contro il caro-voli: salta il tetto ai prezzi, mentre sugli algoritmi vengono affidati più poteri all'Antitrust. La misura, inserita nel dl asset che in questi giorni è all'esame della commissione Industria del Senato, è stata modificata con un emendamento preparato dal ministero delle Imprese e del made in Italy.

Come cambia la norma sul caro-voli

In particolare, la modifica dell’esecutivo elimina il tetto ai prezzi (200% del costo medio). Inoltre, per limitare l'utilizzo degli algoritmi, affida più poteri all'Antitrust: l’Autorità verificherà l'eventuale iniquità del prezzo della compagnia aerea, in base ai principi di abuso di posizione dominante e di intesa restrittiva della concorrenza. Nella relazione tecnica viene specificato che le condotte praticate sulle rotte per le isole, il periodo di picco di domanda stagionale e i prezzi superiori del 200% della tariffa media del volo sono considerati circostanze e indizi dei quali l’Antitrust può tener conto.