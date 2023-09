Campari, Ceo Kunze-Concewitz lascia incarico

Alla guida dell'azienda per 16 anni, Kunze-Concewitz “ha fatto crescere l’azienda circa 3 volte in termini di vendite nette e redditività” scrive Campari Group “grazie a una crescita organica ed esterna con 27 acquisizioni dal 2007, per un investimento complessivo di 3 miliardi di euro”

Dalla prossima assemblea degli azionisti, in programma l’11 aprile 2024, Bob Kunze-Concewitz non sarà più l'amministratore delegato di Campari. Ha già comunicato al consiglio di amministrazione le sue dimissioni “ per coltivare le sue passioni" si legge in una nota. A.d. per 16 anni, Kunze-Concewitz “ha fatto crescere l’azienda circa 3 volte in termini di vendite nette e redditività” scrive Campari Group “grazie ad una crescita organica ed esterna con 27 acquisizioni dal 2007, per un investimento complessivo di 3 miliardi di euro”. Il cda proporrà Matteo Fantacchiotti quale nuovo amministratore esecutivo, che si aggiungerà agli altri due amministratori esecutivi Paolo Marchesini (Chief Financial and Operating Officer) e Fabio Di Fede (General Counsel e Business Development Officer). Campari è oggi tra i brand più apprezzati e consumati al mondo, con il cocktail Negroni.