Partite Iva, pagamento acconto Irpef novembre 2023: si pensa a rinvio

Per il pagamento Irpef a novembre, delle partite Iva, il governo pensa a un rinvio. "Per la prima volta le tasse non si pagheranno più in anticipo. Il rinvio e la rateizzazione dell’acconto di novembre 2023 lo darei per certo. Riguarderà le partite Iva con un fatturato non oltre un certo tetto, che dobbiamo ancora definire, e i lavoratori dipendenti e pensionati con altri redditi", ha detto, come riporta il Corriere della Sera, Alberto Gusmeroli, responsabile Fisco della Lega e relatore del disegno di legge delega di riforma del Fisco. Una novità che all'inizio riguarderà le piccole partite Iva, per esempio con un fatturato non superiore a 500 mila euro (circa tre milioni di soggetti), "ma si stanno facendo le simulazioni su diverse ipotesi". A regime, tutte le partite Iva. Non si pagherà più l’acconto di novembre, ma la somma dovuta verrà versata in sei rate mensili da gennaio a giugno dell’anno successivo, spiega Gusmeroli. (IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE)