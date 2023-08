Debito pubblico italiano in crescita, a giugno supera i 2.843 miliardi

Economia

Rischio default Usa, cos’è il tetto del debito pubblico

C’è tempo fino al primo giugno per innalzare o sospendere il valore, il cui superamento provocherebbe panico sui mercati finanziari e pericoli per la stabilità economica degli Stati Uniti. Secondo la segretaria del Tesoro, Janet Yellen, anche senza arrivare al fallimento, le conseguenze economiche sarebbero piuttosto gravi

L'America comincia a tremare nello sprint finale per evitare un "catastrofico default" dall'inizio di giugno, come profetizzato dalla segretaria al tesoro, Janet Yellen, nel caso non si alzi o non si sospenda il tetto al debito. Una data che potrebbe scatenare un vero terremoto e che costerebbe - secondo la Casa Bianca - 8 milioni di posti di lavoro, drastici tagli alla spesa pubblica e perturbazioni finanziarie globali, dato che finora il mondo ha considerato il debito pubblico Usa l'asset sicuro per eccellenza

Yellen, in Giappone per una riunione dei ministri finanziari del G7, ha sottolineato che "anche senza arrivare al default, il rischio politico 'calcolato' sul tetto del debito può comportare costi economici gravi" e ha avvertito che se gli Stati Uniti non riescono a soddisfare ai loro obblighi finanziari, sarebbe una "catastrofe economica e finanziaria"