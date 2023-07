4/10 ©Ansa

Per entrambi i comparti la cassa integrazione semplificata per il meteo estremo verrebbe garantita per tutto il 2023, ma come ha dichiarato Calderone l’idea è di rendere la misura “strutturale con la prossima Legge di bilancio”, anche in vista di futuri eventi climatici estremi che avranno sempre più un impatto negativo sulle categorie che lavorano in ambienti esterni