Bonus Statali, da agosto stipendi più pesanti fino a 130 euro al mese

Per quanto riguarda il mondo della scuola, il bonus verrà accreditato con il cedolino di luglio e come per altri settori l'entità dell'aumento varierà in base al ruolo, all'anzianità e per i docenti anche all'ordine e grado di istruzione. Se per esempio un insegnante di scuola media con età di servizio compresa tra i 15 e 20 anni prenderà in media 34,6 euro in più al mese, un docente laureato di scuola superiore con 28-34 anni di carriera otterrà un aumento di 42,30 euro. Per i dirigenti l'incremento mensile sarà di 52,22 euro al mese

Scuola, i docenti italiani tra i meno pagati al mondo: il confronto con gli altri Paesi