5/9 ©IPA/Fotogramma

PACCHI. Ritocchi all'insù anche per spedire un pacco ordinario in Italia: in particolare, la tariffa per gli invii da 0 a 3 kg di formato standard aumenterà di 50 centesimi, da 9,40 a 9,90 euro. Mentre per chi deve mandare un pacco ordinario all'estero saranno incrementate le tariffe per tutti i Paesi di destinazione. In particolare, la Zona 1, fino a 1 Kg, aumenterà da 24 a 24,80 euro. Varieranno anche gli importi nel caso di pre-accettazione online, in particolare la Zona 1, fino a 1 Kg: da 23 a 23,80 euro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia