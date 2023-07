La card "Dedicata a te", lanciata dal Governo per aiutare le famiglie più bisognose a far fronte ai rincari di generi alimentari, contiene un contributo di 382,50 euro e dà inoltre diritto a uno sconto del 15% presso i negozi aderenti all'iniziativa. Per il ritiro presso gli uffici postali bisogna attendere la comunicazione da parte del Comune di residenza