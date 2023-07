1/9 ©Ansa

Nei giorni scorsi il governo Meloni ha presentato la carta “Dedicata a te”, una social card contenente 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. "L'iniziativa riguarda quel milione e 300mila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell'acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutarle", ha detto la presidente del Consiglio. Ma ci sono alcune categorie che, in base ai requisiti fissati, rimangono escluse: ecco chi sono e cosa si può comprare con la carta

Caro prezzi, card da 380 euro per 1,3 milioni di italiani: cos'è e come funziona