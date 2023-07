3/8 ©IPA/Fotogramma

15 LUGLIO. La prima data da segnare è quella di domani, 15 luglio. L’Inps, infatti, comunicherà ai Comuni la lista dei beneficiari della carta. Per ottenerla non bisogna fare domanda: l’Istituto ha stilato gli elenchi in base alle informazioni in suo possesso e ai requisiti fissati

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia