Export, crescita sostenuta nel 2022 e + 4,8% nei primi mesi del 2023

"La vitalità e competitività delle imprese italiane, soprattutto delle Pmi – rileva Zoppas - si sono dimostrati importanti fattori di resilienza di fronte alle sfide poste dallo scenario internazionale, tra cui non vanno dimenticati i rialzi dei costi delle materie prime (energetiche e non), con aumenti che sono stati ulteriormente sospinti dal conflitto russo-ucraino e che hanno portato alla rapida erosione dell'attivo commerciale. Determinante – ha proseguito il presidente di Ice – è stata la grande capacità di differenziazione produttiva della manifattura italiana, meno vulnerabile alle crisi dei grandi settori industriali degli altri Paesi (chimica, metallurgia) grazie alle sue filiere corte e ai distretti".

Le prospettive per il 2023

"A partire dai primi mesi del 2023 – ha aggiunto Zoppas -, questo scenario sta mutando significativamente, registrando ritmi più contenuti di crescita degli scambi internazionali, dovuti in parte alle politiche monetarie restrittive che le principali banche - Fed e Bce - stanno mettendo in atto per contrastare l'inflazione, oltre che dalla frammentazione geopolitica che sta caratterizzando in misura sempre maggiore lo scenario attuale: nei primi cinque mesi dell'anno, rispetto allo stesso periodo del 2022, le esportazioni hanno registrato comunque una crescita del 4,8% e nella classifica europea dell'export l'Italia è terza dopo Germania e Paesi Bassi, speriamo che la logistica e il rientro della materie prime riescano a compensare qualsiasi effetto negativo legato ai tassi".