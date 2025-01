Nel 2024 il venture capital italiano supera ancora il miliardo: i dati

Lo studio annuale EY Venture Capital Barometer mostra come il nostro Paese, nonostante le incertezze globali, si confermi come un ecosistema stabile con un potenziale di consolidamento nel panorama europeo. “Indispensabile adottare misure strutturali che sostengano l’intero ciclo di vita delle imprese innovative” ascolta articolo

Nel 2024 il mercato del venture capital italiano ha raggiunto una raccolta complessiva di 1.127 miliardi di euro, superando per il quarto anno consecutivo il miliardo. Questo valore segna una crescita del 7,5% rispetto al 2023, con un incremento del +11,0% per numero di round e con 292 operazioni (23 in più del 2023). È quanto emerge dall’EY Venture Capital Barometer: uno studio annuale di EY che analizza l’andamento dei round di investimento in startup e scaleup italiane. Secondo il reportage, il ticket medio di raccolta è rimasto stabile a circa 3,9 m di euro, confermando una continuità; difatti, i risultati ottenuti testimoniano un segnale di stabilità del mercato italiano, considerando anche il diffuso rallentamento degli investimenti osservabile a livello europeo. Tuttavia, si può notare come il mercato italiano fatichi a intraprendere un percorso di crescita accelerata e si confermi limitato, con investimenti che rappresentano solo lo 0,06% del PIL. Per quanto riguarda gli investimenti pro-capite, in Italia rimangono stabili con 19 euro spesi per abitante, a differenza di altre economie tradizionalmente più dinamiche in questo ambito, come quella inglese o francese, nelle quali si è invece registrato un rallentamento. Miglioramenti per Germania e Spagna che crescono rispettivamente dell’11% e del 22%, confermando una maggiore resilienza all’interno di un complesso ecosistema.

L’importanza di supportare le realtà innovative Gianluca Galgano, Startup and Venture Capital Leader di EY in Italia, evidenzia le difficoltà del nostro Paese nel creare e trattenere grandi imprese tecnologiche in grado di competere a livello globale. “Permangono criticità, come le disparità geografiche e la concentrazione degli investimenti in round compresi tra €1m e €5m - o superiori a €20m, che mettono in evidenza la necessità di interventi mirati a supporto delle startup e delle PMI innovative in tutte le fasi del loro sviluppo” ha affermato. Analogamente, anche Marco Daviddi, Strategy and Transactions Markets Leader Europe West di EY, ha sottolineato: “Ora sembra urgente affrontare il tema di come supportare la crescita delle realtà innovative per essere in grado di trasformarsi in realtà strutturate, in grado di dare un efficace contributo allo sviluppo e modernizzazione del nostro Paese”. Potrebbe interessarti Startupper e digital nomad, ecco i trend del 2025

Distribuzione degli investimenti su base regionale A livello geografico, il Nord Italia si conferma leader, con €857m investiti, trainati dalla Lombardia con i grandi round sul podio quali Bending Spoons, Satispay, D-Orbit, Genespire. Sorprende anche il Centro Italia con €227m investiti e l’importante investimento in MMI in Toscana. Lazio e Piemonte continuano a mantenere una posizione centrale: il Lazio grazie alla città di Roma; mentre, il Piemonte si distingue con operazioni su Tau Group (€11m), Resalis Therapeutics (€10m) e Intrauma (€10m). Segue il Friuli-Venezia Giulia che ha registrato €41m grazie al round di Bizaway (€35m). Al Sud si registrano €43m di investimenti e resta un quadro abbastanza limitato: Abruzzo con €27m guidati da HUI, mentre la Puglia ha registrato €12m con Bionit Labs ed Autoconnexa. Vedi anche Lavoro, dipendenti privati al Nord hanno stipendi 50% più alti del Sud

Distribuzione investimenti in Italia

I principali settori per valore degli investimenti In cima alla lista dei settori per valore degli investimenti, che rappresentano circa il 70% degli investimenti totali del 2024, c'è il settore Health & Life Science, con 47 deal conclusi e €242m investiti, grazie soprattutto alle operazioni di MMI e Genespire. Al secondo posto troviamo il settore Software & Digital Services per €171m, trainato da Bending Spoons; mentre, il terzo posto del podio è occupato dal settore Technology & IoT per €151m, con le operazioni di HUI e Cyber Guru. Al quarto posto troviamo poi il settore Fintech (€113m) con le operazioni di Satispay e Cardo AI, e, infine, l’Energy&Recycling (€72m) con Daze e HBI. “Guardando al futuro, sarà cruciale cogliere le opportunità offerte dal nuovo Startup Act per rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale. Il Paese continua a soffrire un limite strutturale nel mantenimento del talento e nella capacità di trasformare innovazione in crescita economica” ha comunicato Galgano in merito al panorama futuro.