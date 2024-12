Startupper e digital nomad, ecco i trend del 2025

Se da una parte l'isola di Bali è tra le mete più gettonate al mondo per le vacanze e dai digital nomad, dall'altra quello di lavorare lontano da casa in qualche parte del mondo, almeno per un periodo di tempo, è un trend che nel 2024 si è consolidato, sopratutto tra chi lavora nella tecnologia. Siamo andati allora tra i digital nomad che scelgono Bali come destinazione per capire meglio cosa fanno e come.

"Non è cambiata la tecnologia, è cambiata la mentalità"

Ho incontrato in un iconico co-working di Bali, B-Work, Christopher Dodd, uno sviluppatore australiano e content creator, punto di riferimento di chi abbraccia lo stile di vita del digital nomad a Bali. "La tecnologia non è cambiata molto dalla pandemia, ma è cambiata la mentalità. Ora molte più persone lavorano da remoto - ci dice Dodd - Qui a Bali non ci sono tanti fondi d'investimento, venture capital o investitori, ma la rete di persone che lavorano su progetti tecnologici da qui è incredibile, un livello molto alto. Bisogna solo scegliere l'ambiente giusto. E questa è la principale ragione per cui lavoro da questo spazio di co-working".

La mattina il lavoro, il pomeriggio il surf

I coworking a Bali sono dei luoghi molto confortevoli e dal design sofisticato, e credo che rifletta questo trend di valorizzare l'aspetto lavorativo della permanenza sull'isola, non solo quello della vacanza turistica. In un altro coworking ho incontrato Barbara Carrara, una astrologa brasiliana che ha spostato la sua attività, che tradizionalmente è in presenza, su Internet; grazie ad alcuni software legge gli astri, e con astrocartography indica alle persone qual è il luogo del mondo migliore dove sbloccare il proprio potenziale. Perché non tutti i luoghi sono uguali, per lei lavorare da Bali é meglio che lavorare da un altra parte. Lo dicono le Stelle! Non sono sicuro che abbiano interpellato le stelle invece gli altri startupper di Monday, un famoso coworking nel sul dell'isola, dove ho conosciuto Tim Reich, digital nomad per un mese a Bali con la compagna Maylies, e che gestisce da qui il suo ecommerce Melysium di merce per il benessere che produce lui stesso in Germania; ho incontrato Simon Bronders, un esperto di marketing belga che gestisce da qui la sua startup, kaffie, che trasforma dati in grafiche pubblicitarie; ma ho parlato anche con l'italiano Giacomo Neroni, imprenditore e che fa il consulente di marketing in remoto da Bali, per lavorare il pomeriggio e avere invece il tempo la mattina per fare surf. Tutti loro sono accomunati dalla ricerca di un equilibrio tra salute e lavoro.