Mutui e insolvenze, Bankitalia: “Tassi di interesse a maggio al 4,58%"

Nella fotografia scattata dal rapporto “Banche e moneta” di via Nazionale la corsa dei tassi d’interesse sui prestiti per l’acquisto delle case sembra non arrestarsi, con un aumento generalizzato del tasso annuale effettivo globale (Taeg) per i crediti a consumo che a maggio è salito al 10,43%. La Federazione autonoma bancari italiani – Fabi evidenzia l’incremento delle inadempienze da parte di oltre un milione di famiglie che non pagano rate e prestiti per un totale di 14,9 miliardi di euro