Mutui più cari, l’aumento dei tassi e cosa non ha funzionato in Italia

Secondo un'analisi del Corriere della Sera, l'aumento dei tassi di interesse in Italia ha portato alla luce fragilità storiche, comportamenti non sempre corretti delle banche verso i loro clienti e problemi reali che diventano strumento per ottenere consenso

L’indebitamento delle famiglie italiane

Fra i Paesi dell’Unione Europea, l’Italia è dietro solo a Romania, Grecia e Slovenia per numero di privati che sostengono un mutuo per la casa: 2,8 milioni di famiglie. Ma la Banca d’Italia calcola che almeno un milione di famiglie, con circa due milioni e mezzo di residenti, abbia un mutuo a tasso variabile. Questa quota di popolazione, seppur bassa, è oggi più vulnerabile all'aumento dei tassi insieme ad altri nuclei che hanno contratto piccoli prestiti ad alto interesse per far fronte a spese impreviste come il dentista o l'acquisto di un elettrodomestico. Per due milioni di italiani il tasso variabile tre anni fa era pari all'1,2% ma oggi costa il 30% in più, un disagio che potrebbe essere cavalcato da cercatori di consenso politico.

I cicli economici

L'analisi del Corriere riporta poi gli effetti dell'andamento dei tassi di interesse sui mutui negli ultimi dieci anni. Fra il 2014 e il 2015 i tassi bancari erano crollati grazie alla politica monetaria della Bce, allora guidata da Mario Draghi. Dal 5% del 2012, in tre anni il valore era sceso al 2%. Però Francoforte non aveva più strumenti per far scendere ancora di più i mutui e dunque questi non potevano fare altro che risalire. Calcolando che un prestito per la casa dura in media 15 anni e attraversa vari cicli economici, risulta evidente che la Bce avrebbe mosso i tassi di più verso l'alto con effetti in negativo sul peso dei mutui variabili.