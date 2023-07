Fideuram Direct, il nuovo servizio di consulenza finanziaria digitale

Carlo Messina (CEO Intesa Sanpaolo): “Protagonisti nell’innovazione”

I lavori sono stati aperti da Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo: “In un mercato in cui la tecnologia sarà sempre un fattore dominante saremo ancora protagonisti. Digitale e intelligenza artificiale non sono minacce per il mondo bancario e finanziario, sicuramente non lo sono per chi è in grado di gestirle con lungimiranza, e costituiscono elementi destinati a costruire il futuro del nostro settore – e non solo – a livello globale”, ha affermato. Nel suo intervento conclusivo Tommaso Corcos, amministratore delegato di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, ha evidenziato: “Il futuro della consulenza è già qui. L’innovazione tecnologica, infatti, costituisce uno dei fattori qualificanti del nostro Piano d’Impresa, mentre la creazione della fiducia, attraverso una relazione personale, rappresenta l’elemento distintivo della consulenza finanziaria e patrimoniale”. E ha aggiunto: “Vogliamo contribuire, inoltre, alla diffusione dell’educazione finanziaria verso una nuova generazione di clienti e alla nascita di nuove figure professionali, coltivando una nuova generazione di consulenti finanziari con forti attitudini all’innovazione”.