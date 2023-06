Eurovita, salvataggio in arrivo per 350mila risparmiatori

Novità in vista per gli oltre 350 mila sottoscrittori di polizze con Eurovita. Il gruppo, secondo le ultime indiscrezioni, verrà rilevato e diviso tra i principali gruppi finanziari italiani, tra cui Intesa Vita, Generali, Poste, Unipol e Allianz. Questo consentirà ai risparmiatori nei prossimi mesi di poter tornare a riscattare le loro polizze, anche se molto probabilmente il blocco sarà prorogato dal 30 giugno fino a settembre. Da febbraio infatti l’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha posto Eurovita in amministrazione straordinaria e ha imposto il blocco ai riscatti per via del rischio fallimento della compagnia. A Sky TG24 Business Salvatore Gaziano, Ceo di SoldiExpert, ha spiegato cosa succederà nei prossimi mesi agli ex clienti di Eurovita.

