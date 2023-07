Investcorp investe in SEC Newgate, gruppo con sede in Italia

Accordo definitivo dal valore di circa 100 milioni di dollari per una partecipazione di maggioranza. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate conserveranno la totalità delle loro partecipazioni azionarie come parte della transazione

Investcorp, società di gestione degli investimenti, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo definitivo dal valore di circa 100 milioni di dollari per una partecipazione di maggioranza in SEC Newgate, gruppo globale di comunicazione strategica e advocacy con sede in Italia. La transazione, che dovrebbe concludersi tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, valuta SEC Newgate oltre 250 milioni di dollari. Three Hills Capital Partners e gli altri azionisti di SEC Newgate conserveranno la totalità delle loro partecipazioni azionarie come parte della transazione, la quale rimane soggetta alle consuete condizioni normative e ad altre condizioni di chiusura.

Cos'è SEC Newgate

SEC Newgate è un gruppo di comunicazione e advocacy, che si basa su attività di insight e ricerche, che opera a livello globale, con sede centrale a Milano, Italia. Il team SEC Newgate, formato da circa 1.200 professionisti, opera 24 ore su 24 attraverso 50 uffici situati in 22 paesi in tutto il mondo e fornisce consulenza a oltre 1.500 aziende. L'investimento di Investcorp permetterà a SEC Newgate di accelerare la sua strategia di sviluppo, con particolare attenzione all'espansione nelle regioni EMEA (Europe, Middle East, and Africa) e APAC (Asia-Pacific Economic Cooperation), attraverso crescita organica e M&A. Dal momento del delisting dalla Borsa di Londra, avvenuto nel marzo 2022, e all'ingresso di Three Hills Capital Partners come azionista di minoranza, SEC Newgate è cresciuta rapidamente e si è espansa negli Stati Uniti e in America centrale e meridionale attraverso acquisizioni che fanno parte di un vero e proprio "transforrmational project". Nell'ambito di questa operazione, Nicola Ferraris, partner di Investcorp, entrerà a far parte del Consiglio di amministrazione di SEC Newgate.