Bankitalia, Fabio Panetta governatore: Cdm avvia iter per nomina

Le pubblicazioni

Panetta nel corso degli anni ha tenuto corsi universitari su temi economico-finanziari. Le sue ricerche sono state pubblicate in riviste scientifiche internazionali, tra cui l'American Economic Review, il Journal of Finance, il Journal of Money, Credit and Banking, la European Economic Review, il Journal of Banking and Finance, Economic Notes, Moneta e Credito, il Giornale degli Economisti. Nel 2004 ha pubblicato il volume "Il sistema bancario italiano negli anni novanta: gli effetti di una trasformazione" mentre nel 2006 ha curato insieme a Luigi Cannari il volume "Il sistema finanziario e il Mezzogiorno. Squilibri reali e divari finanziari".

L'iter della nomina

Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e visto il parere espresso all'unanimità dal Consiglio superiore della Banca d'Italia, ha deliberato la nomina di Fabio Panetta a Governatore dell'Istituto a partire dall'1 novembre 2023. Il relativo decreto di nomina sarà poi sottoposto al presidente della Repubblica, come previsto dalla procedura di nomina stabilita dall'articolo 19, comma 8, della legge del 28 dicembre 2005, n. 262 e dallo Statuto della Banca d'Italia.