Bankitalia, Fabio Panetta sarà il nuovo governatore

Fabio Panetta sarà il nuovo governatore di Bankitalia. Lo si è appreso mentre è in corso il Cdm che dovrebbe avviare l'iter per la nomina. Panetta, 63 anni, che attualmente siede nel board della Bce, sarà governatore dell'Istituto a partire dal 1 novembre 2023, successivamente al termine naturale del mandato del governatore Ignazio Visco, previsto per il prossimo 31 ottobre.

La procedura per la nomina

La procedura per la nomina del governatore della Banca d'Italia è regolata dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che detta "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". L'iter prevede un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La carica del governatore, che fino al 2005 era senza limite di mandato, in base allo stesso articolo 19 della legge 262/2005, dura sei anni ed è rinnovabile una sola volta. Identica la durata dell'incarico per i membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia.

Unicesimo governatore di Bankitalia

Al termine della procedura, Panetta sarà l'udicesimo governatore della Banca d'Italia. Il primo è stato Bonaldo Stringher (1928-1930), seguito da Vincenzo Azzolini (1931-1944), Luigi Einaudi (1945-1948), Donato Menichella (1948-1960), Guido Carli (1960-1975), Paolo Baffi (1975-1979), Carlo Azeglio Ciampi (1979-1993), Antonio Fazio (1993-2005), Mario Draghi (2005-2011) e Ignazio Visco (2011-2023).