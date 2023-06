Quali riforme servono per sostenere la crescita economica

L’Italia è uno dei paesi che sta crescendo maggiormente in Europa. Il Pil dell’Italia secondo l'Istat crescerà dell’1,2 % nel 2023, mentre l’Eurozona è invece entrata in recessione tecnica. Secondo Lorenzo Codogno, docente alla London School of Economics, per sostenere la crescita economica nel lungo periodo servirebbero però riforme strutturali a 360 gradi, comprese riforme fiscali e della Pubblica Amministrazione.

Nella puntata di Sky TG24 Business del 20 giugno 2023 (rivedila qui) ospiti anche Luca Trabattoni, country head italia di UBP, e Giuseppe Vaciago, Partner di Law 42 Firm.