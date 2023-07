Generali, famiglia Del Vecchio verso quota 20% tramite holding Delfin

Lo riporta il quotidiano La Repubblica che titola in prima pagina "Assalto a Generali" affermando che si riaprono i giochi per il controllo della società triestina

La Delfin, la holding finanziaria della famiglia Del Vecchio, è stata autorizzata dall'Ivass, l'authority di vigilanza sulle assicurazioni, a salire oltre il 10% del capitale di Generali fino alla quota del 20%. Lo riporta il quotidiano La Repubblica che titola in prima pagina "Assalto a Generali" affermando che si riaprono i giochi per il controllo della società triestina. La richiesta era stata presentata senza squilli di tromba lo scorso 17 aprile perché - avendo già il 9,8% del capitale di Generali - Delfin aveva "involontariamente" superato la soglia del 10% per effetto del riacquisto di azioni proprie da parte della compagnia.

I dettagli dell'affare

Il superamento della quota è stato un fatto tecnico che - spiega il quotidiano La Repubblica - però ha indotto Francesco Milleri, il manager che guida la cassaforte posseduta dagli eredi di Leonardo Del Vecchio (deceduto nel maggio 2022), a cogliere la palla al balzo e chiedere alla Vigilanza di poter restare sopra il 10% "ed eventualmente salire oltre". Milleri - mette in risalto il giornale - poteva vendere un piccolo pacchetto di azioni e tornare sotto il 10%, ma non l'ha fatto. Ha preferito puntare in alto, ottenendo disco verde. "Ivass - è scritta nella delibera 54 dell'autorità di vigilanza riportata dal quotidiano ma non ancora riportata sul sito - autorizza Delfin a detenere una partecipazione qualificata superiore al 10% del capitale sociale di Generali". Questo significa - secondo il quotidiano - che a poco più di un anno dal duro scontro tra i soci andato in scena nell'assemblea 2022 della compagnia, i giochi possono riaprirsi. Un anno fa una compagine di azionisti composta da Leonardo Del Vecchio, Francesco Gaetano Caltagirone, la famiglia Benetton, la Fondazione Crt e altri piccoli imprenditori aveva sfidato apertamente la lista promossa dal consiglio di amministrazione e sostenuta da Mediobanca, primo socio di Generali con il 13%. La compagine degli sfidanti perse, raccogliendo quasi il 30% del capitale, mentre la lista del consiglio vinse con oltre il 40%, grazie al sostegno di tutti gli investitori di mercato.